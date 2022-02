Le Festival International du Film de Mons dévoile sa programmation

La 37e édition du FIFM accueillera une nouvelle fois de nombreux films et invités belges et internationaux.

Après deux dernières éditions compliquées en raison de la crise sanitaire, la 37e édition du Festival International du Film de Mons (FIFM) sera placée sous le signe de l’optimisme. Sa programmation a d’ailleurs été dévoilée ce jeudi après-midi et fera une nouvelle fois la part belle aux films belges et internationaux ainsi qu’à ses nombreux invités. 94 films seront au programme du 11 au 19 mars. Parmi eux, 78 longs-métrages dont 39 premières belges, trois premières européennes et deux premières internationales, et 16 courts-métrages seront diffusés. 21 pays seront représentés dont la Belgique, présente avec pas moins de 24 films. Plus de 100 invités seront également présents pour l’événement qui se tiendra au complexe Imagix et au Plaza Arthouse Cinema.

Onze films seront en lice dans la compétition internationale qui rassemblera de nombreux pays. La Serbie sera ainsi à l’honneur avec le film As far as I can walk, l’Irak et le Qatar seront représentés par le film The Exam, la Somalie proposera le film La femme du fossoyeur, le film canadien Les oiseaux ivres sera également en lice tout comme Bantù Mama de République Dominicaine. Plus près de chez-nous, la France sera représentée par les films Rose, Neighbours et Mi Iubita mon amour, la Grande-Bretagne le sera via le film A Brixton tale et la Belgique mettra à l’honneur les films La Ruche et Sans Soleil.

Trois jurys se chargeront de les départager. On retrouvera d’une part le jury international, composé de Michael Radford, Lucie Debay, Matthieu Gonet, Aurélien Recoing, Brontis Jodorowsky, Renée Beaulieu et Sophie Duez ainsi qu’un jury citoyen et le jury Cineuropa composé de Emma Vigand, Clémentine Delisse et Frédéric Bernard.

Le Belgian Jury sera chargé de départager les films en lice dans la compétition "Les 400 coups". Elle est composée de propositions cinématographiques, étonnantes et décapantes étant à la fois un complément et un contrepoint à la compétition internationale. Six films seront en lice: Le bruit des moteurs, Nuestros Dias Mas Felices, Oranges sanguines, Potato dreams of America, Holy Emy et Blue moon. Un total de 14 prix divers seront distribués tout au long du FIFM.

Au niveau des Premières, les festivaliers pourront regarder en exclusivité les films: A l’ombre des filles, Nobody has to know, The employer and the employee, Le prince, The beta test, le chemin du bonheur, Lovely Boy, Figli, Il Legionario, Creation Stories, Streetwise, Fragile, De nos frères blessés, Bootlegger, Le meilleur pays du monde, Sweetheart, Et j’aime à la fureur, Down with the King, La brigade et Red rocket. Des cinéastes de renom sont à l’origine de ces films dont Bouli Lanners, Diego Ongaro ou encore Sean Baker.

Pour le reste, le FIFM aura l’honneur d’accueillir Abel Ferrara en tant qu’invité d’honneur. Un hommage sera rendu le temps d’un colloque pour les 100 ans de la naissance de Pier Paolo Pasolini. Masterclass, copies restaurées, séances pédagogiques et thématique ainsi que des entretiens viendront compléter l’agenda du festival. Des compétitions départagerons également les courts et longs métrages belges parmi lesquels on retrouve: le film Nobody has to know, Une vie démente, Rien à foutre, Le canapé ou encore Juillet 96 et Bluestar.

"Je suis optimiste quant à cette 37e édition du Festival du Film de Mons", confie Maxime Dieu, programmateur du FIFM. "Je pense que cette édition sera la meilleure de ces quatre dernières années. Elle sera plus complète et plus mondiale que précédemment et pourra compter sur des invités d’exception. Il faut oser se lancer dans l’aventure pour venir découvrir le cinéma autrement et parler directement avec les acteurs, cinéastes et producteurs présents tout au long de l’événement. De nombreuses personnes ayant sauté le pas précédemment sont désormais de fidèles festivaliers, preuve qu’il ne faut pas hésiter à se lancer."

Les tarifs seront tout aussi attrayants puisqu’il sera possible de visionner dix films pour la somme de 35 euros. Rendez-vous donc du 11 au 19 mars prochain dans les salles d’Imagix et du Plaza Arthouse Cinema pour découvrir tous les films de cette 37e édition.