Maisons de repos: un gros ras-le-bol du "bashing"

L’image négative générée entre autres par l’affaire Orpea finit par rejaillir sur toutes les maisons de repos. Une partie du secteur est en colère et veut réagir.

La crise sanitaire avait déjà bien chargé la barque. Puis, il y a eu l’affaire Orpea, qui a elle-même engendré une rafale de récits détaillant des situations sordides.

On dénonce des abus, des dérives: très bien, salue Christophe Happe. Mais la machine s’emballe. On crée des amalgames. Et ça commence à bien faire, dit-il.

Christophe Happe est le patron d’Unessa. La fédération représente les 94 maisons de repos relevant de l’associatif (un gros quart des 47 000 résidents en Wallonie). Il vient de lire dans nos colonnes la position d’Amnesty et de la Ligue des droits humains. La goutte qui fait déborder le vase? Il y a un peu de ça.

«Notre moteur»

"On a l’impression que, dans toutes les maisons de repos, nos aînés sont maltraités." Éberlué, Christophe Happe a le sentiment d’assister à un dézinguage en règle de toute une réalité: celle des maisons où les gens sont bien traités et ont même voix au chapitre.

"C’est un véritable “bashing” qui est en cours et qui touche tout le secteur. Je ressens de la colère et un profond sentiment d’injustice pour les résidents, les familles et les travailleurs. Ils ne méritent pas d’être emportés par ce processus."

Le moteur dans l’associatif, ce n’est pas le chiffre d’affaires

La faute au secteur commercial (45% des lits en Wallonie)? Aux grosses boîtes comme Orpea? " Je suis sûr qu’il y a des gens qui font bien leur travail aussi dans le privé et que, sur le terrain, certains ne se reconnaissent pas non plus dans les dérives dénoncées. Simplement, le moteur dans l’associatif, ce n’est pas le chiffre d’affaires", rappelle Christophe Happe. Bon, on ne jette pas non plus l’argent par les fenêtres. Les comptes doivent tenir la route. "Mais il n’y a aucune pression pour dégager des marges au détriment de l’accompagnement des personnes. Notre moteur à nous, c’est l’accueil, les soins, la qualité de vie ", résume-t-il.

Aux antipodes

Au sein du réseau Unessa, Sébastien Marcq est le directeur de l’ASBL "Accueil & Solidarité", qui gère 6 maisons de repos dans la province de Namur. "Ces généralités sur les maisons de repos me choquent. Ça me met en colère! Ce que je lis, c’est à mille lieues de ce qu’on vit au quotidien", lâche-t-il, exaspéré.

On ne dérape jamais, dans l’associatif? "Qui peut garantir ce genre de chose? Personne. On n’est jamais à l’abri d’un comportement individuel", admet-il volontiers.

Christophe Happe embraie et insiste: "Le fait d’appartenir à l’associatif, de défendre certaines valeurs sociales, non-marchandes, liées à notre ADN, ça nous met à l’abri d’une dérive financière qui impacterait les résidents ". Le directeur d’Unessa se souvient d’un cas, d’une plainte. Un dérapage. " La personne a été licenciée. Quand un employé ne partage pas nos valeurs, il est écarté."

Contrôles

Et les inspections, les visites inopinées réclamées par Amnesty et la Ligue des droits humains, on en parle? Sébastien Marcq veut bien tout ce qu’on veut. " Des inspections, j’en ai eu des dizaines, quand j’étais directeur de site. Je n’ai jamais été prévenu qu’elles allaient avoir lieu."

Réinventer les maisons de repos? Quand j’entends ça, ça me hérisse les poils. On ne fait que ça, jour après jour

Il raconte. Les inspecteurs ou les inspectrices de l’Aviq arrivent tôt le matin. Ça peut durer toute une journée. Ils (et même souvent elles) sont souvent deux. "Ils ou elles n’aiment pas qu’on les accompagne. L’une se consacre à la partie plus administrative et l’autre se balade partout, rencontre le personnel, les résidents... Il y a un rapport, des remarques, un suivi. Tout n’est pas parfait. Il y a encore de la marge", sourit-il.

Bon élève vs cancre?

Les deux hommes évoquent les efforts permanents dans les maisons pour améliorer le quotidien des résidents et du personnel (" C’est étroitement lié", confirme Christophe Happe), les enquêtes de satisfaction, les projets de vie institutionnels, l’écoute, la recherche de qualité, la parole aux aînés… "Réinventer les maisons de repos? Quand j’entends ça, ça me hérisse les poils. On ne fait que ça, jour après jour ", martèle Sébastien Marcq.

Typique du bon élève qui refuse d’être assimilé aux cancres? "Non. on ne s’estime pas meilleur que d’autres. C’est juste notre raison d’être. Par contre, aujourd’hui, on met en avant les mauvais élèves et on en a fait une généralité", rectifie Christophe Happe.