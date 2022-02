Claire Vandevivere au cœur d’un événement historique à Jette: elle va y devenir la première femme bourgmestre (vidéo)

Claire Vandevivere va devenir la nouvelle bourgmestre de Jette. Jamais aucune femme n’avait été à la tête de la Commune bruxelloise. Rencontre.

C’est à vélo que Claire Vandevivere est arrivée au rendez-vous qu’elle nous avait fixé, ce jeudi matin, à l’administration communale de Jette.

Si on l’a sollicitée pour une interview, c’est parce qu’elle sera prochainement au cœur d’une révolution et d’un événement historique dans l’histoire de Jette. Elle va devenir la première femme bourgmestre de cette commune bruxelloise de près de 53.000 habitants.

L’événement est rarissime à Jette et encore trop rare à des échelles plus larges, que ce soit en Région bruxelloise, wallonne ou flamande.

D’après les chiffres obtenus auprès du centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), à la sortie des dernières élections communales en 2018, on atteignait à peine un peu plus de 15% de femmes bourgmestres au sein des trois Régions. Avec seulement 90 femmes à la tête d’une Commune à l’époque, sur 581 postes.