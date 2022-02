Farid répond à votre question météo: "Pourquoi autant de vent et cette fin février si agitée?" (vidéo)

La question du jour est celle de Guillaume de Rebecq (Brabant wallon): "Salut Farid, tu penses que c’est normal d’avoir 3 tempêtes successives sur le pays? Est-ce qu’on en a plus que les années précédentes? Merci pour ta réponse!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Bonjour Guillaume. En ce qui concerne les tempêtes, elles ne sont pas forcément plus nombreuses qu’avant avec des périodes très venteuses lors des années 70,80 et 90. Cependant, 3 coups de vent successifs sont assez rares mais sont la conséquence d’un courant jet parfaitement aligné au pays et qui a tendance à renforcer ces dépressions.

La question de Guillaume - Le réchauffement n’a pas vraiment d’impact selon moi et pourrait même avoir l’effet inverse puisque le contraste serait moins important entre le sud et les pôles affaiblissant ce rail atlantique. Finalement, l’hiver a été peu venteux quand on le prend dans sa globalité avec cet anticyclone collé sur le pays et qui reviendra d’ailleurs pour cette fin de mois et début mars.

Et sur le reste du pays?

Ce vendredi, nous baignerons donc dans ces courants froid en présence d’un creux. Un peu d’instabilité en matinée avec des ondées en province de Luxembourg et sur le relief. Il fera gris en général sur l’est du pays alors que de belles éclaircies perceront du centre à l’ouest et surtout du Hainaut aux Flandres et l’ouest de la capitale. Fin de matinée, quelques giboulées mais je persiste, elles seront rares et surtout concentrées sur le relief et l’est de la capitale, l’anticyclone poussant déjà par la France.

L’après-midi, quelques giboulées principalement sur le relief et la province de Liège. Moins d’averses ailleurs avec même de larges éclaircies sur les Flandres jusque sur le Hainaut occidental! Du Hainaut central aux Brabants, des passages nuageux, une averse très rare et aussi un soleil qui s’élargira après 16H annonçant une soirée et nuit sèche partout. Maximas de 4 à 10° et le vent d’ouest basculera au nord-ouest ne dépassant pas 35 à 45 km/h.