35 millions d’euros pour l’appel wallon à projets "Coeur de village"

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, le lancement de l’appel à projets "Cœur de village", doté, dans le cadre du plan de relance, d’une enveloppe de 35 millions d’euros sur 5 ans pour renforcer l’attractivité des villes et communes de moins de 12.000 habitants.

L’objectif est de concentrer des moyens importants pour mettre en œuvre d’ici à 2026 certains projets portant sur l’aménagement de bâtiments ou d’espaces publics polyvalents, durables, plus facile à entretenir, offrant plus de sécurité et un meilleur cadre de vie aux usagers, a précisé le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, dans un communiqué.

Concrètement, l’enveloppe de 35 millions d’euros sur 5 ans permettra aux communes lauréates de prétendre à une subvention régionale de minimum 200.000 euros et de maximum 500.000 euros. Le dossier de candidature des communes intéressées doit être envoyé au SPW MI, Direction des Espaces publics subsidiés, au plus tard pour le 15 septembre prochain.