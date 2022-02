Le débrief du jour: Guerre lancée en Ukraine | Démission de Pierre Kompany | Réforme des rythmes scolaires: ça avance

Le début de la guerre en Ukraine occulte logiquement le reste de l’actualité. Voici tout de même ce qu’il faut retenir de ce jeudi 24 février 2022.

1. Ukraine: l’assaut est lancé

Dès 4h du matin (heure belge), la Russie et Vladimir Poutine ont déclaré la guerre à l’Ukraine lançant une "opération militaire" de grande envergure. Les réactions internationales n’ont pas tardé.

+ VIDÉO | L’annonce de Poutine qui déclare la guerre en Ukraine

+ DOSSIER | Toutes les infos sur la situation en Ukraine

2. Démission de Pierre Kompany

La procédure officielle est désormais lancée. Le bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (cdH), a écrit sa lettre de démission et quittera donc bel et bien ses fonctions exécutives locales. Il conserve son mandat de député régional et continuera à siéger au conseil communal.

+ À LIRE | C’est désormais officiel : Pierre Kompany démissionne

3. Un pas de plus vers la réforme des rythmes scolaires

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en troisième et dernière lecture le projet de décret réformant les rythmes scolaires annuels dans tout l’enseignement obligatoire et artistique à horaire réduit.

+ À LIRE | Le projet définitivement approuvé en gouvernement; vote au Parlement attendu d’ici mars

4. Covid: l’Europe toujours rouge

Si la tendance à la décrue post-5e vague se poursuit chez nous, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) maintient, pour la 4e semaine de rang, presque toute l’Europe est en rouge foncé.

+ À LIRE | Carte Covid : seuls Malte, la Guyane et Mayotte échappent au rouge foncé

+ À LIRE AUSSI | Chiffres Covid en Belgique ce jeudi: les hospitalisations en baisse de 27%

+ À LIRE AUSSI | La reine Elizabeth II, souffrant du Covid-19, annule des visioconférences

5. Ne dites (bientôt) plus Lotto Soudal

L’équipe cycliste belge Lotto Soudal changera de nom à partir de la saison 2023.

+ À LIRE | Lotto Soudal va changer de nom: ce sera Lotto-Dstny en 2023