Réforme des rythmes scolaires: le projet définitivement approuvé en gouvernement

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé ce jeudi en troisième et dernière lecture le projet de décret réformant les rythmes scolaires annuels dans tout l’enseignement obligatoire et artistique à horaire réduit.

Le projet de décret devrait être approuvé par le Parlement le mois prochain, pour une application dès la prochaine rentrée scolaire.

Par rapport à la version adoptée en 2e lecture, une série d’améliorations légistiques ont été apportées sur base de l’avis de la section de législation du Conseil d’État. L’alignement complet de l’enseignement de promotion sociale sur les nouveaux rythmes a en outre été consolidé, selon un communiqué de la ministre Caroline Désir (PS).

Le texte présente désormais des mécanismes transitoires permettant de favoriser autant que possible les convergences entre le calendrier scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ceux des autres Communautés, sans toutefois déroger aux principes essentiels de la réforme.

Cette réforme des rythmes scolaires consiste à alterner des périodes de sept semaines d’apprentissage avec des périodes de deux semaines de congé à la Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques.

Les vacances d’été seront, elles, quelque peu raccourcies puisque l’année scolaire commencera, non plus le 1er septembre, mais dès le dernier lundi d’août. Et celle-ci ne s’achèvera plus au 30 juin, mais à chaque fois le premier vendredi du mois de juillet.