Ukraine: Biden attendu avec une nouvelle série de sanctions pour toucher l’économie russe

Les sanctions ont déjà commencé

Sont d’ores et déjà sanctionnés par Washington: l’entreprise chargée d’exploiter le gazoduc Nord Stream 2 – soit 11 milliards de dollars d’investissement qui rouillent désormais "au fond de la mer", pour reprendre une terminologie chère à l’administration américaine.

Mais aussi deux banques publiques russes (Vnesheconombank et Promsvyazbank), et cinq oligarques proches du président russe, qui voient leurs avoirs gelés et se retrouvent interdits de toute transaction avec des entités américaines.

Les Américains ont par ailleurs d’ores et déjà décidé de couper l’accès du gouvernement russe au marché international de la dette souveraine.