5 séries qui cassent les codes sur Netflix, Amazon et Apple TV+

Si vous ne savez pas quoi regarder en streaming, voici une sélection de cinq séries originales qui valent le détour.

Entre deux séries stéréotypées bourrées de clichés, les services de streaming (SVOD) accueillent régulièrement des productions originales, créatives, disruptives qui osent casser les codes. Exemple récent: Severance sur Apple TV+.

En ligne depuis le 18 février 2022, les deux premiers épisodes font la part belle à un univers atypique hérité de The Office et Brazil, le célèbre film de Terry Gilliam. Thème: l’absurdité froide et clinique du monde du bureau. Mis en scène par Ben Stiller, ces deux premiers chapitres distillent régulièrement des plans et des cadrages symétriques et/ou géométriques qui rappellent les meilleures séquences de Mr. Robot.

Severance sur Apple TV+ est une réussite thématique, mais aussi visuelle, avec des cadrages qui marie décor dépouillé et vintage et construction géométrique. Internet

Ces dernières semaines, Netflix et Amazon Prime Video ont également injecté dans leur catalogue des shows qui sortent de l’ordinaire. Lesquels méritent le détour? Découvrez ci-dessous notre sélection de cinq feuilletons originaux sur Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV+.

1. The Afterparty

Série. Comédie policière. États-Unis, 2022. Avec Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao. 1 saison, 8 épisodes. Apple TV+.

En une phrase. Dans une maison luxueuse, la police interroge un à un les suspects d’une fête qui a viré au drame.

L’originalité. À chaque épisode son suspect et sa façon de raconter sa version de la soirée du crime: sur le ton de la comédie romantique, du thriller, de la comédie musicale, etc.

2. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre

Série. Comédie dramatique. États-Unis, 2022. Avec Kristen Bell, Michael Ealy, Tom Riley. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

En une phrase. Persuadée d’avoir assisté à un meurtre, une voisine alcoolique trop curieuse mène une enquête rocambolesque.

L’originalité. Netflix parodie un film Netflix (La Femme à la fenêtre) et livre une série à plusieurs niveaux de lecture, entre suspense, émotion et rire.

3. Severance

Série. Drame. États-Unis, 2022. Avec Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower. 1 saison, 9 épisodes. Apple TV+.

En une phrase. Un implant neuronal permet à certains employés de Lumon Industries de dissocier vie professionnelle et vie familiale, à leurs risques et périls.

L’originalité. Le scénario imagine les conséquences folles et inattendues d’une technologie imaginaire à double tranchant.

4. La Légende de Vox Machina

Série animée. Heroic fantasy. États-Unis, 2022. Avec les voix de Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson. 1 saison, 9 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. La pire bande de mercenaires d’Exandria hérite d’une mission cruciale pour l’avenir et la survie du royaume.

L’originalité. Critical Role est à l’origine une équipe de comédiens qui diffuse en ligne ses parties de jeu de rôles. Elle décline ici en série animée déjantée ses plus grandes aventures.

5. As Wee See It

Série. Comédie dramatique. États-Unis, 2022. Avec Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien. 1 saison, 8 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Supervisés par une assistante sociale, trois autistes qui vivent en colocation cherchent un travail, l’amitié et l’amour.

L’originalité. Trois acteurs autistes incarnent les trois rôles principaux et apportent un vent de fraîcheur et de sincérité.