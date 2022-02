Charleroi: Van Cleemput est forfait pour le déplacement au Beerschot

Au sortir d’un 0 sur 6 sans marquer, le Sporting de Charleroi espère se relancer au Beerschot, la lanterne rouge, ce vendredi (20h45). Ce sera sans l’un de ses meilleurs joueurs du moment, Jules Van Cleemput, blessé.

Edward Still ne l’a pas caché, la déception de la défaite subie samedi dernier contre l’Union SG (0-3) a été plutôt lourde à effacer. "C’était une semaine particulière, a admis l'entraîneur de Charleori. Il a bien fallu 24 heures pour digérer ce résultat et cette contre-performance, je dirais. Mais on a ensuite bien analysé ce qui s’était passé et on voulait être sûr que cette page soit tournée pour nous focaliser sur ce déplacement au Beerschot qui reste compliqué. Demandez plutôt à Courtrai, Zulte-Waregem et OHL, les trois dernières équipes à s’être déplacées au Kiel et qui, ensemble, n’ont pris qu’un point."

Battu au Cercle Bruges le week-end dernier (2-0), le Beerschot compte sept points de retard sur Seraing (17e) et dix sur Zulte-Waregem (16e). Les Anversois possèdent la pire défense du championnat (57) et la deuxième pire attaque (27).

De son côté, Charleroi doit gagner pour doucement confirmer sa place dans le top 8. "Le match aller contre le Beerschot est loin (NdlR: 5-2, le 28 août), et l’équipe qui jouera ce vendredi sera fort différente de celle de l’aller. Le plus important sera le nombre d’occasions que l’on va se créer, comme au FC Bruges ou lors des trois ou quatre matchs avant ça. Défensivement, on s’était montré très convaincant. C’est à nous de revenir dans cette phase où on se créé des possibilités et où on les transforme à nouveau, pour recréer cet enchaînement de résultats positifs."Van Cleemput et Morioka out

Ce vendredi, ce sera certainement avec Koffi de retour au but, ce qui aura pour conséquence de renvoyer Kamara sur le banc. Mais, nouvelle tuile, Van Cleeemput est blessé, victime d’une petite lésion musculaire. "Il sera indisponible entre 7 et 14 jours. On refera le point lundi", a dit Still.

Morioka est toujours forfait, lui aussi.Victime d’un coup de poing de Vanzeir samedi dernier, Ozornwafor figure dans la sélection mais rien n’assure qu’il sera au coup d’envoi. "Il a encore des raideurs et quelques douleurs au niveau du visage mais il n’y a plus de risques. Il a eu trois entraînements complets (NdlR: mardi, mercredi et jeudi) et il se sent bien", a déclaré l’entraîneur carolo, en précisant que Zorgane et Tchatchoua avaient également retrouvé forme et fraîcheur.Pour rappel, Gholizadeh est suspendu pour abus de cartons jaunes.

La sélection (20): Koffi, Kamara, Chiacig, Andreou, Ozornwafor, Knezevic, Bessilé, Wasinski, Ilaimaharitra, Zorgane, Kayembe, Donnez, Zaroury, Heymans, Tchatchoua, Nkuba, Petkevicius, Descotte, Badji, Bayo.

Blessés: Willems, Van Cleemput, Morioka.

Non-repris: Desprez, Karamoko, Boukamir, Lokembo, Lutte, Zedadka, Ferraro (choix).

Suspendu: Gholizadeh.Vincent Blouard