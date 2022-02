C’est désormais officiel : Pierre Kompany démissionne

Le Ganshorenois conserve son mandat de député régional et continuera à siéger au conseil communal.

La procédure officielle est désormais lancée. Le bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (cdH), a écrit sa lettre de démission et quittera donc bel et bien ses fonctions exécutives locales. De cette façon, l’humaniste respecte l’engagement préélectoral scellé avec son colistier Jean-Paul Van Laethem (cdH), qui enfilera donc l’écharpe mayorale pour la fin de la législature. Premier maïeur d’origine subsaharienne, Pierre Kompany désormais âgé de 74 ans conserve toutefois son mandat de député au Parlement Bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, de même que son siège de conseiller communal.

Particularité bruxelloise, la démission d’un bourgmestre et l’intronisation du successeur requièrent une multitude de procédures administratives de vérification (notamment au niveau pénal). Vu les délais d’installation de Claire Vandevivere (cdH) à Jette et de Sophie de Vos (Défi) à Auderghem, il est fort à parier que Pierre Kompany occupera encore le bureau mayoral pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

"La procédure est enclenchée. Cela prend le temps que ça prendra. L’accord est respecté. Nous ne sommes pas à une semaine près", commente serein Jean-Paul Van Laethem.