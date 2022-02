Guerre en Ukraine: "Protégez le peuple", crient des manifestants à Bruxelles

À la suite de l’offensive militaire en Ukraine ordonnée dans la nuit de mercredi à jeudi par le président russe Vladimir Poutine, plusieurs manifestations sont organisées jeudi après-midi à Bruxelles pour appeler à la paix.

Une action syndicale est prévue entre 14h00 et 15h00 au rond-point Schuman, au cœur des institutions européennes. Il s’agit d’un appel à la paix et au dialogue entre la Russie et l’Ukraine lancé par la Confédération européenne des syndicats (CES). Ce dernier vise à rassembler des syndicalistes de Belgique, de France et des Pays-Bas.

Une manif a eu lieu ce jeudi 24 février à Schuman. AFP

La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere signale que plusieurs demandes de manifestation ont été faites par diverses organisations et petits groupes de citoyens. Ils ont été invités à se rassembler pour 18h00 devant la représentation européenne de la Russie située sur le boulevard du Régent. Les premiers participants sont attendus dès 17h00.

Les personnes souhaitant manifester ont par ailleurs été dirigées vers un autre rassemblement prévu à 14h30 devant l’ambassade russe, localisé avenue De Fré à Uccle. Ce dernier est organisé par le collectif des Ukrainiens de Belgique.