Tour des Emirats arabes unis: Jasper Philipsen s’offre un 2e succès en remportant la 5e étape

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis, première épreuve WorldTour de la saison, disputée jeudi sur 182 km entre Ras al Khaimah Corniche et Al Marjan Island. Tadej Pogacar (UAE Emirates) reste en tête du classement général.

Le Colombien Johnatan Canaveral et l’Italien Alessandro Tonelli, deux coureurs de Bardiani-CSF, et les Russes Pavel Kochetkov et Dmitry Strakhov de Gazprom-RusVelo formaient l’échappée du jour.

Après avoir compté près de quatre minutes d’avance, le quatuor était finalement repris par le peloton à 60 kilomètres de l’arrivée. À 30 km de la ligne, le Tchèque Michael Kukrle (Gazprom-RusVelo) prenait la poudre d’escampette mais était repris à 3 km de l’arrivée.

La victoire se jouait donc dans un sprint massif où Jasper Philipsen se montrait le plus rapide. Auteur de sa deuxième victoire aux Emirats, sa 16e chez les pros, Philipsen a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l’Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe).

Au classement général, Tadej Pogacar reste en tête malgré une frayeur à 6 km de l’arrivée avec une crevaison. Le Slovène compte 4 secondes d’avance sur l’Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et 14 secondes sur le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe).

Vendredi, la 6e étape réservera un parcours de 180 km autour du site de l’Exposition universelle 2020 de Dubaï. Le Tour des Emirats arabes unis se termine samedi. Tadej Pogacar est le tenant du titre.