Guerre en Ukraine: Johnson qualifie Poutine de "dictateur" et promet des sanctions "massives"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti jeudi que les Occidentaux imposeraient des sanctions "massives" visant l’économie russe en réaction à l’invasion de l’Ukraine, qualifiant Vladimir Poutine de "dictateur".

"Diplomatiquement, politiquement, économiquement et, en fin de compte, militairement, cette entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec", a déclaré le chef du gouvernement dans une adresse télévisée aux Britanniques. "Nous ne pouvons, et nous n’allons pas, détourner le regard".

"Aujourd’hui, de concert avec nos alliés, nous allons convenir d’un ensemble de sanctions économiques massives conçues pour entraver à terme l’économie russe", a assuré Boris Johnson.

"Pour cela, nous devons également mettre fin collectivement à la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz russes qui, pendant trop longtemps, a permis à Poutine d’exercer son emprise sur la politique occidentale", a-t-il ajouté.

Après avoir présidé dans la matinée une réunion de crise à Downing Street, le Premier ministre doit s’entretenir dans la journée avec les autres dirigeants des grandes puissances du G7. Il doit s’exprimer au Parlement britannique vers 17h00 GMT (18h00 heure belge).

Boris Johnson a promis de travailler avec les alliés "aussi longtemps que nécessaire pour assurer que la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine soient restaurées", dénonçant "une attaque contre la démocratie et la liberté en Europe de l’Est et dans le monde entier".