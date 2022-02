L’annonce de Poutine qui déclare la guerre en Ukraine (vidéo)

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé à l’aube ce jeudi le début d’une "opération militaire" en Ukraine. Voici son allocution en vidéo.

Ce jeudi 24 février 2022, aux alentours de 4 heures du matin, Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine: "J’ai pris la décision d’une opération militaire".

"Le but de cette opération est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, sont victimes d’intimidation et de génocide de la part du régime de Kiev. Et, pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine, ainsi que de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie."

"Nos plans ne comprennent pas l’occupation des territoires ukrainiens. Nous n’allons rien imposer par la force à personne", a affirmé le président russe.

"À ceux qui tenteraient d’interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n’avez encore jamais connues", a prévenu Poutine.