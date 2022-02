Invasion de l’Ukraine: le CIO "condamne" la violation de la trêve olympique par la Russie

Le Comité international olympique (CIO) a condamné la violation de la trêve olympique par la Russie, quelques heures après les premières actions militaires russes en Ukraine, a communiqué le CIO jeudi.

"La résolution correspondante des Nations Unies a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 2 décembre 2021 par consensus par les 193 États membres de l’ONU", a précisé le CIO dans son communiqué. "La Trêve olympique a débuté sept jours avant le début des Jeux Olympiques, le 4 février 2022, pour se terminer sept jours après la clôture des Jeux Paralympiques (prévus du 4 au 13 mars, ndlr)."

Dans ses discours lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, Thomas Bach, le président du CIO, avait appelé les gouvernements russes et ukrainiens à "donner une chance à la paix" et "s’inspirer" de "l’exemple de solidarité et de paix" des athlètes olympiques.

"Suite aux événements récents, le CIO fait part de sa profonde préoccupation quant à la sécurité de la communauté olympique en Ukraine. Il a mis en place un groupe de travail chargé de suivre de près la situation et de coordonner, dans la mesure du possible, l’assistance humanitaire aux membres de la communauté olympique en Ukraine", a conclu l’instance.