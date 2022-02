Ukraine: l’invasion russe "remet en cause la paix" en Europe

L’invasion russe de l’Ukraine "met en danger la vie d’innombrables innocents" et "remet en cause la paix" en Europe, a estimé jeudi Olaf Scholz.

"Le président russe enfreint une fois de plus de manière flagrante le droit international", a dénoncé dans une déclaration à la presse le chancelier allemand, pour qui "rien ne peut justifier tout cela".

"C’est la guerre de Poutine", a martelé le dirigeant allemand qui a convoqué les députés allemands en session extraordinaire dimanche.

"Poutine apporte ainsi la souffrance et la destruction à ses voisins directs, il viole la souveraineté et les frontières de l’Ukraine, il met en danger la vie d’innombrables innocents en Ukraine et en fin de compte, il remet en cause la paix sur notre continent", a fustigé le successeur d’Angela Merkel.

"En tant que président du G7, je m’engagerai cet après-midi, lors d’une vidéoconférence des chefs d’Etat et de gouvernement du G7, en faveur d’une réaction uniforme et claire", a-t-il prévenu, promettant de "nouvelles sanctions sévères" contre Moscou.

"Nous verrons que Poutine a commis une grave erreur avec sa guerre", a-t-il asséné, demandant à la Russie de "stopper immédiatement l’attaque militaire et le bain de sang".

Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l’Ukraine, avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres depuis plusieurs directions, les autorités ukrainiennes faisant état quelques heures plus tard d’un premier bilan d’une cinquantaine de morts, dont une dizaine de civils.

L’attaque a immédiatement déclenché un tollé de la communauté internationale, avec des réunions d’urgence prévues dans plusieurs pays occidentaux et notamment à l’Otan et à l’Union européenne.