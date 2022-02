Invasion de l’Ukraine: le SPF Affaires Etrangères a ouvert un call center

À la suite des événements en Ukraine, le SPF Affaires étrangères a décidé d’ouvrir un centre d’appel à l’attention des familles ou proches de Belges résidant dans ce pays, a-t-il annoncé via Twitter. Son numéro de téléphone est le 02 501 40 00.

La ministre des Affaires Etrangères Sophie Wilmès avait précisé, en début de matinée, qu’il était conseillé aux Belges se trouvant à Kiev de ne pas bouger. Mercredi, on dénombrait encore 223 Belges et leur famille en Ukraine.

"On demande aux Belges qui sont pour la plupart situés à Kiev de rester chez eux, c’est la position la plus sécurisée aujourd’hui", a-t-elle indiqué, interrogée par la RTBF et Bel RTL.

Il n’est en effet plus possible de quitter le pays via les airs: l’Ukraine a fermé jeudi son espace aérien civil. Deux vols par semaine reliaient encore Kiev et Charleroi mais, dans la foulée, la compagnie Wizz Air a annoncé la suspension de ces liaisons.