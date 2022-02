L’avocat général demande aux jurés de déclarer Caroline Boreux coupable de l’assassinat sa petite fille

L’audience a débuté par les réquisitions de l’avocat général Laurent Gérard sur la culpabilité, jeudi devant la cour d’assises du Brabant wallon. Il demande aux jurés de déclarer Caroline Boreux coupable d’assassinat.

Sans surprise, après avoir énuméré une série d’éléments qui ne tiennent pas la route dans la version de l’accusée qui prétend toujours avoir été victime d’une agression, il a affirmé qu’aucun doute n’était possible, et que Caroline Boreux était coupable d’avoir assassiné sa fille le 1er mars 2019 dans leur appartement de Mont-Saint-Guibert. La défense s’apprête à prendre la parole pour une plaidoirie de trois heures, au cours de laquelle Me Abdelhadi Amrani tentera de démontrer que sa cliente n’a pas commis les faits qu’on lui reproche.

L’avocat général a commencé son réquisitoire en précisant certaines notions de droit, avant de les appliquer au cas d’espèce. Quand il a été interrompu par la sonnerie de son propre GSM, il a expliqué aux jurés que 37 minutes exactement venaient de s’écouler depuis sa prise de parole. Soit le temps que Caroline Boreux a mis, après avoir tenté de téléphoner à des tiers alors qu’elle venait de découvrir le corps de sa fille inconsciente, pour se décider à enfin appeler le 112. Entre-temps, elle avait tenté de passer une quarantaine de coups de fil à des proches, et même fait une recherche sur Internet pour retrouver un numéro de téléphone.

L’avocat général a passé en revue les incohérences multiples dans le récit de l’accusée, ses trous de mémoire affichés lorsqu’elle est confrontée à ses contradictions, ou encore l’absence d’éléments retrouvés sur les lieux par la police scientifique pour étayer la thèse d’une intervention de tiers dans le décès de la fillette.

"C’est invraisemblable, cette histoire. C’est une mise en scène avec beaucoup d’erreurs. Il n’y avait que deux personnes dans cet appartement et l’enfant a été tué. L’assassinat est établi au-delà de tout doute raisonnable", a requis l’avocat général. Il a dès lors demandé aux jurés de répondre oui à la question qui leur sera posée sur la responsabilité de Caroline Boreux dans le meurtre de sa fille, et oui à la deuxième question qui portera sur la préméditation.