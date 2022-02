Poutine et la Russie déclarent la guerre à l’Ukraine ce 24 février 2022: ce qu’on sait ce jeudi matin

Dès 4h du matin, la Russie et Vladimir Poutine ont déclaré la guerre à l’Ukraine ce jeudi 24 février 2022. Les réactions internationales n’ont pas tardé.

" J’ai pris la décision d’une opération militaire spéciale ", a annoncé Poutine dans une déclaration surprise à la télévision vers 3h50. "Nous nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’Ukraine", a dit le maître du Kremlin, assis à un bureau en bois sombre.

Rapidement, une série d’explosions ont été entendues en Ukraine. Cette attaque a suscité un tollé international.

Plusieurs villes sont touchées: Kiev, Kramatorsk, ville de l’est qui sert de quartier-général à l’armée ukrainienne, Kharkiv (est), deuxième ville du pays, et Odessa (sud), sur la mer Noire. Les sirènes d’alerte aérienne retentissaient toutes les 15 minutes à Lviv, la ville de l’ouest où les États-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades, et à Odessa.

Quelques heures après, alors qu’il avait appelé ses concitoyens à " ne pas paniquer", le président ukrainien Volodymyr Zelensky "a donné l’ordre qu’un maximum de pertes soient infligées à l’agresseur".

La guerre est déclarée de part et d’autre.

Vers 9 heures, un premier bilan faisait état d’au moins 7 soldats ukrainiens tués dans les bombardements russes en Ukraine. 15 autres ont été blessés et 19 soldats sont toujours portés disparus, a annoncé le ministre de l’Intérieur.

CNN avait rapporté plus tôt dans la matinée que le nombre de victimes se comptait par centaines.