Météo: alerte jaune au vent dans deux provinces wallonnes et à Bruxelles

L’alerte au vent concerne le Brabant wallon et le Hainaut. BELGA

De la pluie et du vent sont au menu de ce jeudi.

Ce jeudi matin, la nébulosité sera variable à abondante avec déjà la possibilité de quelques averses au sud du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En fin de matinée, une zone de pluie abordera l’ouest, transitant ensuite vers le centre et l’est dans l’après-midi.

L’IRM annonce des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h (voire un peu plus) au nord du sillon Sambre-et-Meuse et plutôt 60 à 70 km/h au sud de celui-ci. Une alerte jaune est émise de 11h à 18h en Brabant wallon, au Hainaut, à Bruxelles et dans toute la Flandre.

L’alerte jaune est en vigueur de 11h à 18h. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique En fin de journée, le vent faiblira. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en Campine.

En soirée, de larges éclaircies se développeront sur toutes les régions et le temps deviendra sec, excepté sur le nord du pays où le risque d’une averse se maintiendra. En cours de nuit, la nébulosité pourra devenir plus variable. Les minima varieront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la côte. Le vent sera modéré, assez fort à la côte.