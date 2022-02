Ukraine: le Conseil de sécurité de l’ONU votera vendredi sur une résolution condamnant la Russie

Les Etats-Unis déposeront jeudi un projet de résolution sur la table du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant la Russie pour sa "guerre" en Ukraine, a annoncé mercredi soir l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Un responsable américain a précisé sous couvert de l’anonymat à l’AFP qu’un vote était attendu en principe vendredi.

"Poutine a livré un message de guerre dans un mépris total pour la responsabilité de ce Conseil. C’est une grave urgence. Le Conseil devra agir et nous mettrons une résolution sur la table demain", a dit Linda Thomas-Greenfield lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, au cours de laquelle les ambassadeurs représentant les 15 pays membres de cette instance ont appris l’intervention militaire russe en Ukraine.

Son homologue français, Nicolas de Rivière, a évoqué dans la foulée "une résolution condamnant la guerre conduite par la Russie". Après le déclenchement de ses opérations militaires, "la Russie doit en être comptable devant le Conseil de sécurité", a-t-il ajouté.

Rédigé par les Etats-Unis avec l’Albanie, membre non permanent depuis janvier, le projet de texte obtenu par l’AFP prévoit que le Conseil "condamne la décision de la Russie" relative à la reconnaissance des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk et ce qu’elle a entraîné militairement et "réaffirme son engagement en faveur de la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues".

"Si on ne peut pas réussir au Conseil de sécurité, on ira tout de suite à l’Assemblée générale" avec l’objectif dans les deux enceintes "de la plus grande majorité possible", a indiqué un diplomate européen sous couvert d’anonymat.

En raison du droit de veto dont dispose la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, ce projet de résolution est voué à l’échec dans cette enceinte. Il serait alors soumis à l’Assemblée générale de l’ONU où les résolutions n’ont pas de caractère contraignant et où il n’y a pas de droit de veto.

Un tel scénario - Conseil de sécurité puis Assemblée générale - s’était déjà produit après l’annexion de la Crimée en 2014. Il s’était soldé par un veto de la Russie dans la première instance. La Chine s’était abstenue, les 13 autres membres ayant voté en faveur du texte.

A l’Assemblée générale, sur 193 membres, le projet de résolution avait ensuite recueilli 100 voix, 11 pays votant contre, 58 s’abstenant, le reste ne participant pas au scrutin.

Mercredi, lors d’une très longue réunion de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée à l’Ukraine, une très grande majorité de pays, de tous les continents, ont dénoncé le comportement de la Russie. Plus de 80 pays avaient demandé à parler lors de cette session qui a dû s’interrompre mercredi soir en raison de la nuit et qui reprendra lundi, selon une source onusienne.