Les principales réactions à l’"opération militaire" russe en Ukraine

L’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’une "opération militaire" en Ukraine jeudi, suivie d’explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

Ukraine

"Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’issue d’entretiens avec des dirigeants étrangers. "Le monde doit contraindre la Russie à la paix", a-t-il déclaré.

Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a dénoncé mercredi soir "l’attaque injustifiée" de la Russie contre l’Ukraine, après que son homologue russe Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire" pour défendre les séparatistes de l’est du pays.

"Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques", a dit M. Biden dans un communiqué. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté.

Le président des Etats-Unis, qui a précisé qu’il s’exprimerait jeudi sur les "conséquences" pour la Russie de cette annonce et s’entretiendrait le même jour avec ses homologues du G7, a également promis que "le monde exigera(it) des comptes" de Moscou.

Plusieurs élus américains des deux bords ont fustigé la décision de M. Poutine.

Le sénateur démocrate Mark Warner, chef de la commission du Renseignement, a exhorté les Etats-Unis et l’Otan à se montrer "unis" pour faire face aux tentatives de "Poutine de raviver l’empire russe aux dépens du peuple ukrainien".

"Pendant plus de 70 ans, nous avons évité une guerre à grande échelle en Europe. Avec son invasion illégale de l’Ukraine, Vladimir Poutine a tragiquement mis fin à des décennies de paix générale", a-t-il écrit.

Le sénateur républicain Mitt Romney a lui appelé les Etats-Unis et leurs alliés à "protéger la liberté" en soumettant "Poutine et la Russie aux sanctions économiques les plus sévères, en les expulsant des institutions mondiales et en nous engageant à l’expansion et à la modernisation de notre défense nationale".

ONU

Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine "doit s’arrêter maintenant", a imploré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, après une réunion en urgence du Conseil de sécurité.

"Président Poutine, au nom de l’humanité, ramenez vos troupes en Russie!", a lancé le chef de l’ONU, visiblement éprouvé par l’annonce d’une opération militaire russe en Ukraine au beau milieu de la session du Conseil de sécurité. "C’est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies", a-t-il ajouté.

Union européenne

Le Kremlin va devoir "rendre des comptes", ont averti jeudi les chefs de l’UE, Charles Michel et Ursula von der Leyen, après le lancement d’une opération militaire russe contre l’Ukraine.

Les dirigeants des Vingt-Sept doivent se réunir en sommet jeudi à 20H00 (19H00 GMT) à Bruxelles alors que l’UE a averti que des sanctions "massives" contre Moscou seraient prises en cas d’attaque de l’Ukraine.

"Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes", ont averti le président du Conseil européen et la présidente de Commission européenne, dans un tweet au texte commun.

"Nous condamnons fermement l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie", ont-ils ajouté.

De premières sanctions de l’UE sont entrées en vigueur mercredi soir contre Moscou en réaction à la reconnaissance lundi de l’indépendance des territoires séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

Elles frappent au total 23 "personnalités de premier plan", dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et les chefs militaires russes (air, terre, mer), ainsi que trois banques, une société et 351 membres de la Douma pour leur implication dans cette reconnaissance.

Les mesures européennes consistent en une interdiction de voyage et un gel des avoir dans l’UE.

France

"La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a dénoncé l’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas de Rivière.

Cette décision, "au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies", a-t-il ajouté.

"Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire", a-t-il également lancé.

Allemagne

Le gouvernement allemand a qualifié jeudi matin l’opération militaire russe lancée en Ukraine de "violation éclatante du droit international" et menacé Moscou de "lourdes conséquences économiques.

"L’Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président (Vladimir) Poutine", a indiqué le chancelier Olaf Scholz, dont le pays assure actuellement la présidence du forum du G7.

Il s’agit "d’un jour terrible pour l’Ukraine" et "sombre" pour l’Europe toute entière, a ajouté M. Scholz, qui s’est entretenu dans la matinée au téléphone avec le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui promettre "la pleine solidarité" de l’Allemagne.

"Cette attaque aura de lourdes conséquences politiques et économiques pour la Russie", a menacé en parallèle son vice-chancelier et Ministre de l’Economie, Robert Habeck, dans un communiqué.

Berlin a déjà suspendu cette semaine la mise en service du nouveau gazoduc stratégique reliant la Russie à l’Allemagne en contournant la Russie, Nord Stream II.

"La communauté internationale ne va pas oublier ce jour de la honte", a de son côté indiqué la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, promettant une "réaction" à cette "violation des règles élémentaires de l’ordre international".

Une cellule de crie du gouvernement allemand doit se réunir dans la matinée à Berlin, a précisé le ministère.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les "événements horribles en Ukraine", estimant que le président russe Vladimir Poutine "a choisi la voie de l’effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée".

"Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive", a-t-il tweeté, ajoutant qu’il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Otan

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a condamné jeudi l’"attaque téméraire et non provoquée" de la Russie contre l’Ukraine, avertissant qu’elle mettait en péril d’"innombrables" vies.

"Je condamne fermement l’attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, qui met en danger d’innombrables vies civiles. Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l’agression contre un pays souverain et indépendant", a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué.

"Les Alliés de l’Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L’Otan fera tout ce qu’il faut pour protéger et défendre tous les alliés", a-t-il ajouté.

Italie

Le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifié l’attaque russe sur l’Ukraine d’"injustifiée et injustifiable", assurant que l’Union européenne et l’Otan travaillaient à une réponse immédiate.

Japon

L’attaque russe en Ukraine "secoue les fondations de l’ordre international", a dénoncé le Premier ministre japonais Fumion Kishida.