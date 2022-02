L’incroyable come-back de Tchalou

Les Thulisiennes ont remporté le derby contre les Dauphines de Charleroi dans une salle Ballens pleine à craquer au terme d’un match épique.

C’est au son des claquettes en bois et des tambours que le derby a débuté. Une ambiance de folie pour un match très important, principalement pour les locales qui doivent se refaire une santé si elles veulent toujours avoir une chance de participer aux play-off tant convoités. Quelques chants de supporters plus tard, les Dauphines prennent tout de suite l’ascendant sur leur adversaire. Beaucoup plus agressives au service, les filles de Dimitri Piraux s’envolent. Celles-ci mènent 7-2 et 13-8 quand Ugo Blairon prend ses temps morts. Mais… Deux temps morts de la part de Dimitri Piraux plus tard, c’est 22-20.

Les Carolos serrent les dents et une excellente Diana Castano permet de maintenir l’avance prise par son équipe. Le premier set se conclut sur la marque de 25-21.La manche suivante débute de la même façon que la précédente. Le coach de Tchalou est déjà forcé de prendre un temps mort à 4-1.Toutefois, Tchalou va revenir dans la partie et même mener à 6-7. Les Dauphines vont ensuite reprendre l’avantage. La montée d' Oriane Moulin a apporté un vent de fraîcheur au jeu carolo. C’est 19-15. Marijeta Runjic, le métronome thudinien, ne semble pas être dans un grand jour, ce qui handicape assez clairement sa formation. À 23-21, Dimitri Piraux prend son deuxième temps mort. Le marquoir indique 23-23 et la tension est à son paroxysme.

Les Carolos, au terme d’une longue bataille, s’imposent au bout du suspense sur la marque de 29-27.

Malgré le coup pris sur la tête par les visiteuses, elles ont su rebondir et mener de bout en bout le troisième set. Les Thulisiennes se sont imposées sur le score de 21-25. Le derby a alors commencé à tenir toutes ses promesses… En effet, la quatrième manche a été très serrée. De 15-16, le marquoir a ensuite indiqué 20-19. Au bout du suspense, Tchalou a arraché le set sur le score de 24-26 sur un ace de Lien Van Geertruyden. Le scénario du match de Coupe de Belgique se rejouait alors. Menées 2-0, Tchalou est revenu à 2 sets partout. Alors que le public donnait plus de voix que jamais dans la rencontre, le tie-break s’est voulu très intense des deux côtés du filet. C’est finalement Tchalou, auteur de trois sets pleins qui s’impose, une nouvelle fois, sur le score de 12-15 grâce à un service gagnant de la jeune Clara Naticchi, joueuse de N2. L’histoire de Tchalou n’a définitivement pas fini de s’écrire…