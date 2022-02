Trois femmes sous les néons rouges

L’enquête et le monde minutieusement documenté de la prostitution entre Belgique et Pays-Bas constituent la toile de fond de «Red Light». © Maarten De Bouw

La rencontre de trois femmes blessées dans le quartier rouge d’Anvers, sur fond de meurtres et de prostitution forcées.

Sylvia Steenhuyzen a 40 ans et se prostitue dans le quartier rouge d’Anvers pour son compagnon et proxénète Ingmar Karlson, qu’elle seconde sans états d’âme dans ses affaires licites et illicites. Sous couvert d’un florissant bar à hôtesses, Le Tropicana, celui-ci dirige en réalité un vaste réseau de prostitution forcée. Un jour, l’une des jeunes Roumaines qu’il exploite est retrouvée morte dans un hôtel de passe.

Chargée de l’enquête avec son coéquipier Sam, l’inspectrice de la brigade des agressions Evi Vercruyssen, par ailleurs mère de jumeaux et en pleine crise de couple, organise avec l’unité de lutte contre le trafic des êtres humains une descente au Tropicana.

Habituée, Sylvia est interrogée puis libérée après avoir refusé de collaborer avec la police. Le soir même, elle retrouve un client de longue date. Écrivain et philosophe enseignant à Anvers, Éric Savenije vit à Amsterdam avec sa femme, Esther Vinkel, avec laquelle il tente en vain, depuis deux ans, d’avoir un enfant.

Survivantes et solidaires

Si l’enquête et le monde minutieusement documenté de la prostitution entre Belgique et Pays-Bas en constituent la toile de fond, Red Light raconte d’abord la rencontre fugace, mais décisive, de trois femmes blessées par l’existence, que leur solidarité va aider à cheminer vers elles-mêmes.

Au fil des épisodes, elles gagnent en épaisseur et en complexité pour composer trois figures émouvantes, et parfois dérangeantes, de la solitude et de la marge, à contre-courant des clichés héroïques.

La question de la maternité, qu’elle soit désirée, comme pour Sylvia et Esther, ou au contraire insupportable, comme pour la plus jeune, Evi, taraude chacune de ces prisonnières qui luttent, à l’aveugle, pour s’affranchir de leurs illusions comme de liens amoureux, familiaux et sociaux étouffants.

Actrices chevronnées devenues conteuses pour mettre au premier plan des personnages de femmes, Carice Van Houten et Halina Reijn cosignent leur première série avec ce polar nerveux au réalisme âpre, porté par le trio profondément original qu’elles composent avec leur cadette Maaike Neuville. Le trio a d’ailleurs été salué d’un prix d’interprétation collectif au festival Canneseries.

