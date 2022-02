Accident sur l’E42 à Andenne/Héron: un blessé, 10500 litres d’essence sur l’autoroute

Un accident impliquant quatre camions a provoqué de gros embarras de circulation mercredi après-midi sur la E42.

Mercredi, vers 16h, un accident impliquant quatre poids-lourds a eu lieu sur l’autoroute E42 entre les sorties Andenne et Héron en direction de Liège.

"Le dernier camion, qui transportait 38 000 litres d’essence, a embouti l’arrière de celui qui le précédait, explique le colonel Pierre Bocca, de la zone de secours NAGE. Sur les quatre camions, deux étaient donc imbriqués l’un dans l’autre. Celui contenant le carburant était compartimenté. Une fuite a été constatée dans la citerne du premier compartiment. 10 500 litres d’essence s’en sont échappés."

Un important dispositif s’est mis en place: la zone de secours NAGE est intervenue avec plusieurs véhicules (autopompes et citernes) des casernes de Namur et d’Andenne et le SMUR de Huy était aussi présent sur place. Les pompiers ont sécurisé les lieux en pulvérisant un tapis de mousse. Ils ont dû procéder à la désincarcération du conducteur du camion contenant de l’hydrocarbure, coincé dans son véhicule et en très mauvaise posture. Il a été blessé et transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. Les conducteurs des autres poids lourds ne sont pas blessés mais étaient sous le choc.

L’accident a provoqué d’importants embarras de circulation à l’heure de pointe de la fin de journée et les opérations de remise en état de la route devaient se poursuivre une partie de la nuit "pour vidanger les citernes du camion accidenté, mais également pour le dépannage des poids-lourds impliqués et le nettoyage de l’autoroute", selon le colonel Bocca. Les pompiers ont été aidés dans leurs opérations par la protection civile de Crisnée.