La superbe tête plongeante de Joao Felix qui ouvre le score face à Manchester United (vidéo)

Le prodige portugais s’est parfaitement illustré d’une tête plongeante de grande classe.

Quel but! À seulement 22 ans, le jeune Portugais a montré tout son immense talent et la raison pour laquelle l’Atletico de Madrid a investi plus de 126 millions d’euros pour s’offrir ses services.

Aligné en pointe de l’attaque, il n’a fallu que sept minutes au digne héritier de son adversaire du soir, Cristiano Ronaldo, pour faire mouche. Et de quelle manière! Sur un centre de grande classe de Renan Lodi, l’attaquant de Diego Simeone passe devant Maguire et s’étend de tout son long pour claquer une magnifique tête plongeante qui laisse pantois le gardien espagnol, passé par l’Atletico à ses débuts, David De Gea.

Un but à voir et à revoir.