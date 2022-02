Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi 23 février en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce mercredi 23 février 2022.

1. Belgique

Lever le CST dès le passage au code jaune

La ministre régionale de la Santé proposera demain au gouvernement wallon de préparer les arrêtés d’exécution pour que la levée immédiate du CST soit possible dès le passage en code jaune du baromètre coronavirus.

Le passage en code jaune signifierait la sortie de la loi pandémie

Le passage au code jaune qui devrait être annoncé lors du prochain comité de concertation le 4 mars prochain signifierait également la fin de la phase fédérale de crise en vigueur depuis deux ans.

Vaccin: les syndicats ne veulent pas de sanctions

Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB ne se sont pas prononcés sur l’opportunité de passer à l’obligation vaccinale contre le Covid-19, mais ont rappelé leur opposition à toute sanction éventuelle pour les travailleurs.

Le PTB passe à l’action pour enterrer le CST

Le parti de gauche dépose une proposition de loi poursupprimer purement et simplement le Covid Safe Ticket. Et non le suspendre.

2. Monde

Sanofi et GSK vont demander l’approbation de leur vaccin anti-Covid

Sanofi a annoncé des résultats positifs à grande échelle pour son vaccin anti-coronavirus, développé avec GSK, un projet qui aboutit avec près d’un an de retard.

Covid: l’Islande lève toutes ses dernières restrictions

L’Islande va rejoindre dans la nuit de jeudi à vendredi la liste des pays ayantlevé la totalité de leurs restrictions contre le Covid-19, malgré un nombre encore important de cas, a annoncé le gouvernement mercredi.