La rue de Châtelet qui valait 60 millions de dollars

La rue des Gravelles, où la famille Magritte a occupé trois maisons, est au cœur d’une peinture de la série "L'Empire des lumières" mise aux enchères ce 2 mars.

Que les personnes intéressées par l’Empire des lumières, œuvre de René Magritte, l’un des maîtres du surréalisme, préparent leur portefeuille. Le tableau représentant une série de maisons aux lumières allumées devant laquelle trône un lampadaire également allumé sur fond de ciel bleu est à vendre aux enchères pour une estimation de 60 millions de dollars par Sotheby’s Belgium Luxembourg.

Nul doute que les collectionneurs d’arts du monde entier se l’arracheront mais savent-ils qu’en possédant cette peinture, ils posséderont également un morceau de l’histoire de Châtelet?

En effet, l’œuvre fait partie d’une série de peintures toutes intitulées l’Empire des lumières, peintes entre 1954 et 1961. "Il est important que les gens se rendent compte de l’importance de l’influence de Châtelet dans le travail de Magritte. Il est connu dans le monde entier mais un peu moins dans sa propre ville, où il a vécu de 1904 à 1917", explique Liliane Sabatini, historienne de l’art, conservatrice honoraire du musée d’art wallon de Liège et également châtelettaine.

Pour la passionnée de Magritte, il ne fait aucun mystère que la peinture représente la maison de Magritte à la rue des Gravelles à Châtelet. "L’architecture y est bien reconnaissable et le lampadaire est le même que ceux de l’époque de la petite enfance de Magritte. On en trouvait notamment devant la gare de Châtelet."

L’analyse du travail de Magritte faite par Liliane Sabatini est si poussée qu’elle apporte une réponse quant au fait que les maisons semblent plongées dans la nuit alors qu’il y a un ciel de jour. "Si on se place devant les maisons, on peut remarquer que le soleil se lève derrière elles, ce qui crée la différence et donne l’impression du jour et de la nuit."

Autre détail qui révèle toute l’importance de Châtelet et de la région de Charleroi dans le travail du peintre surréaliste, la tour figurant à l’arrière-plan dans la version de l’Empire des lumières, exposée au MOMA à New York. "Il s’agit de la tour Den Kamaraden érigée par les Allemands lors de la première guerre mondiale à Couillet. Elle fut détruite grâce aux explosifs fournis par Ernest Solvay."

L’historienne de l’art se bat depuis de nombreuses années pour que la période à laquelle Magritte vécut à Châtelet soit encore plus connue des Châtelettains eux-mêmes, d’autant plus que ce 24 février, il y aura 110 ans que la mère du petit René s’est donné la mort dans la Sambre, à Châtelet. Ce triste souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de l’artiste au point d’en devenir l’un de ses sujets de prédilection. "L’un des meilleurs témoignages de l’influence de la perte de sa mère peut notamment se trouver dans son tableau La mémoire; dans cette série où figure une tête de statue féminine avec une tache de sang sur la tempe sur un muret. Il s’agit de sa mère qui se jeta dans l’eau d’un muret. Dans la maison de Magritte à Châtelet il y a encore les cariatides à l’origine de cette tête de femme."

Pour ceux qui souhaitent s’imprégner et plonger dans la vie de Magritte, il suffit donc d’aller se promener à la rue des Gravelles où sa famille a vécu aux numéros 77, 79, et 95.

S’il est bien un souhait qu’émet Liliane Sabatini pour véritablement redonner toute son importance régionale à Magritte aux yeux du monde entier, c’est qu’un jour l’aéroport de Charleroi soit rebaptisé "aéroport René Magritte".