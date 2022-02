Yves Van Laethem à propos du Covid: "On devrait avoir la paix jusqu’en octobre, sauf si..."

La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus s’améliore depuis plusieurs semaines en Belgique, grâce à la vaccination et à la circulation d’Omicron dans la population. Avons-nous (enfin) atteint l’immunité collective? Sommes-nous à l’abri d’une éventuelle nouvelle vague? On fait le point avec Yves Van Laethem.

Cela fait maintenant près d’un mois que le pic de la cinquième vaguede coronavirus a été atteint en Belgique. On dénombrait alors jusqu’à52.294 nouveaux cas par jouret 330 admissionsquotidiennes à l’hôpital à la fin janvier.

Depuis, les indicateurs reviennent progressivement au vert. On compte actuellement 2.823 personnes hospitalisées, dont 287 en soins intensifs. C’est la première fois depuis le mois d’octobre que ce dernier nombrerepasse sous la barre des 300 patients dans ces unités.

Une évolution positive de la situation sanitaire qui devrait permettre au prochain Codecod’allers vers lecode jaune du baromètre Covid. Cela signifierait alors la levée de quasiment toutes les mesures sanitaires, dont l’utilisation du Covid Safe Ticket.

Cette amélioration est-elle enfin la bonne ou sommes-nous sous l’ombre d’une éventuelle nouvelle dégradation de la situation? On fait le point avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Qu’en est-il de la circulation actuelle du Covid en Belgique?

On a la même descente des indicateurs que dans les autres pays qui nous entourent, c’est-à-dire une descente continue et sans rebond, que ce soit au niveau des hospitalisations, des soins intensifs ou de la mortalité.

On a actuellement une situation favorable et à peu près identique partout.

Malgré une augmentation du sous-variant d’Omicron BA.2, nous n’avons pas de réel rebond. Comme disait Emmanuel André, on a plutôt un remplacement du BA.1 par le BA.2. Ça ne change rien à la dynamique de la descente de cette cinquième vague.

Omicron est-il toujours leader dans les nouvelles infections?

Oui. Il n’y a pratiquement que le variant Omicron actuellement en Belgique. La semaine passée, on était encore dans du 99% d’Omicron, face à quelque chose comme 0,4% pour Delta.

Dans ces 99% d’Omicron, on doit avoir environ 25 ou 30% de sous-variant BA.2. Argument supplémentaire pour dire que ce sous-variant ne va pas nous donner une surprise épidémiologique. Il remplace son copain BA.1, mais fait le même boulot, il ne donne pas plus de pathologies.

Quelle est la tendance pour les prochaines semaines?

Rien ne laisse penser qu’on va avoir un courant retour. Omicron a largement ratissé la population, il a touché ce qu’il pouvait toucher. Il y aura bien sûr toujours un petit fond d’Omicron qui va rester, il ne va pas disparaître totalement.

Aucun autre variant ne pointe actuellement le bout de son nez dans notre pays, si ce n’est une petite "compétition" entre les sous-variants BA.1 et BA.2 d’Omicron.

Avec le beau temps qui va revenir, tout laisse présager que l’on se dirige vers un printemps et un été qui commencent plutôt favorablement, sauf surprise de nouveaux variants.

Cela veut-il dire que le Codeco du 4 mars passera en code jaune?

Oui. Je pense qu’il serait extraordinairement étonnant que l’on n’ait pas de code jaune dans la quinzaine de jours à venir.

Rien ne laisse présager que l’on doit maintenir ce que l’on a pour l’instant, surtout dans le contexte global du taux de vaccination actuel et de la protection naturellement acquise par les centaines de milliers de personnes ayant contracté récemment Omicron.

A-t-on alors (enfin) atteint l’immunité collective?

On a maintenant atteint une large immunité grâce à Omicron et à la vaccination. On est à environ 90% de la population globale ayant atteint l’immunité, que ce soit par une contamination ou grâce à la vaccination. À l’heure actuelle, une personne qui n’aurait rencontré ni virus ni vaccin, cela reste extrêmement faible.

Sommes-nous donc tranquilles pour un petit temps?

C’est l’espoir. S’il n’y a pas un nouveau variant qui nous arrive avec des performances à la Eddy Merckx, on devrait avoir la paix jusqu’en octobre.

Un nouveau variant est donc actuellement la seule menace?

C’est cela. Un nouveau variant serait la seule mauvaise blague. Sans ça, nous ne devrions avoir que des cas épisodiques et des microvaguelettes jusqu’à l’automne.

Seul un variant problématique pourrait être à la base d’un réel problème de santé publique. Dans ce cas-là, on risquerait alors d’avoir une petite flambée.

Notons tout de même le cas danois. À un moment, il y avait une pause. Le sous-variant BA.2 est apparu et les indicateurs sont remontés. Mais cela est arrivé dans un contexte où les autorités avaient relâché toutes les mesures en même temps.

Mais au pire des cas, rien de bien affolant. Au Danemark, il y a juste eu une augmentation des cas, et non une augmentation des hospitalisations. On aura peut-être un rebond des contaminations à cause de l’augmentation de la circulation du sous-variant BA.2. Mais rien ne nous fait penser pour l’instant que l’on va suivre le modèle danois.

Puis-je être infecté deux fois en peu de temps par le variant Omicron?

Une réinfection, on a ça avec tous les virus de type coronavirus. Ce n’est pas une exception liée à Omicron. L’immunité induise par Omicron n’empêche pas d’être réinfecté dans le mois qui suit la première infection.

Cependant, le deuxième épisode devrait être encore moins symptomatique que le premier, dans pareil cas. Personne ne se retrouve en soins intensifs lors d’une seconde contamination si on n’a juste éternué quelques fois lors de la première.

Combien de temps une personne infectée par Omicron est-elle contagieuse?

Cela ne change pas par rapport aux autres variants du coronavirus. La durée de contagiosité, dans l’immense majorité des cas, est de 10 jours. Elle peut aller jusqu’à 14 jours pour les formes sévères, mais en aucun cas elle ne dépasse les deux semaines.