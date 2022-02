Trop de salariés sont dans une cage dorée

Beaucoup de salariés belges, démotivés, n’osent pourtant pas changer de job. Les entreprises ont un rôle à jouer à ce sujet.

En Belgique, un travailleur sur trois considère son entreprise comme une cage dorée. Largement démotivés, ces salariés restent néanmoins boulonnés à leur emploi: changer d’entreprise génère souvent trop d’incertitudes.

Cette situation, développée au sein d’une étude menée pour Tempo-Team en collaboration avec la professeure Anja Van den Broeck, (KU Leuven), s’avère problématique pour les entreprises comme pour le marché de l’emploi dans son ensemble.

"Le problème de la cage dorée connaît une double dimension. D’une part, nous savons qu’il y a une pénurie de talents sur le marché de l’emploi. Ces personnes pourraient se déployer ailleurs, avec davantage de motivation et de lien affectif vis-à-vis de leur entreprise, explique Sébastien Cosentino, porte-parole de Tempo-Team. D’autre part, les entreprises elles-mêmes gâchent du potentiel interne en raison du manque de motivation de leur personnel, ce qui se traduit par une baisse de la productivité, nuit au fonctionnement et empêche une collaboration fructueuse entre collègues."

En perdant ce lien affectif vis-à-vis de leur société, la productivité des salariés en pâtit indéniablement, au même titre que le bien-être au travail.

Surtout les nouveaux collaborateurs

À l’opposé des travailleurs qui estiment être piégés dans leur job se trouvent les salariés "efficaces et performants". Selon l’étude, ces derniers ressentent bien plus de motivation (87% vs 27%) et de bonheur (94% vs 29%) au travail.

Le prestataire de services RH souligne l’importance d’augmenter la motivation des travailleurs, et de les fidéliser davantage, par l’implication affective à l’égard de l’entreprise.

"Il est clair que la crise sanitaire que nous traversons a généré des difficultés par rapport à ce lien affectif." Certaines entreprises ont envisagé le télétravail de manière peu adéquate, en se contentant d’exporter le boulot à la maison. "Or, c’est très important d’entretenir le lien, surtout pour les nouveaux collaborateurs qui doivent découvrir l’entreprise."

Or, aujourd’hui, 70% des travailleurs nouvellement embauchés déclarent que la hiérarchie ne passe pas de temps avec eux, relève l’enquête. Pas moins de 16% d’entre eux estiment même être abandonnés à leur sort.

Les bonnes raisons de revenir

Au regard de cet état des lieux peu satisfaisant, Sébastien Cosentino suggère aux entreprises de profiter de la période de retour au bureau pour changer de cap. "Après deux ans de crise, il faut donner les bonnes raisons de revenir au bureau. Les employeurs doivent être capables de redonner du sens. Cela peut se faire en prévoyant de travailler par projet par exemple. Ce mode de fonctionnement est clairement plus efficace en présentiel." Les discussions et échanges d’idées par écrans interposés étant souvent complexes, les employeurs pourraient donc envisager cette piste.

"Il y a aussi le concept, désormais connu, de machine à café, de discussion informelle. Certains employeurs ont tenté le concept de virtual coffee, mais ce n’est pas pareil. Instaurer des moments de déconnexion et de reconnexion sociale paraît essentiel."