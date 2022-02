Farid répond à votre question météo: "Un superbe week-end ensoleillé mais gare aux gelées matinales!"

La question du jour est celle de Louis de Liège: "Salut Farid, nous partons en famille du côté de Center Parcs à De Haan: peux-tu me rassurer sur des conditions bien ensoleillées afin de se promener à l’extérieur? Merci à toi!" Farid rassure Louis et donne son bulletin.

Salut Louis! J’ai d’excellentes nouvelles puisque ton week-end sera magnifique à la mer! Après une journée de vendredi avec encore quelques giboulées, le ciel se dégagera déjà à la mer milieu d’après-midi pour ton arrivée sur place. Il s’en suivra un samedi ensoleillé avec toutefois un froid matinal mais 8 à 10°C l’après-midi sous un vent de sud-est faible. Bien évidemment ça sera juste pour se balader en short dans les dunes mais le ressenti sera vraiment agréable au soleil. Rebelote dimanche avec un vent légèrement plus présent bien que modéré et quelques cirrus en soirée. Jamais 2 sans 3, le soleil continuera de dominer lundi: bon séjour!

Et sur le reste du pays?

Notre pays baignera dans un secteur chaud peu actif. Un ciel assez couvert surtout sur les provinces du sud avec un peu de pluie mais une poche d’éclaircies pourrait revenir sur le Hainaut, les Flandres et les Brabants puis le sud fin de matinée. Vers 9-11 H, le front froid arrivera à la mer avec des pluies actives et des pointes de vent atteignant 70 km/h de sud-ouest.

Ce front froid progressera vers l’intérieur atteignant un axe Hainaut-Bruxelles vers 12-14h, Namur et Condroz vers 13-15h et l’Ardenne + Liège vers 16-17h. Comptez une heure de précipitations plus soutenues et des rafales de sud-ouest atteignant 65 km/h avant un basculement à l’ouest derrière la zone de pluie (neige fondante > 500 M). Les maximas seront atteints fin de matinée avec 10°C avant une chute derrière le front vers 2 à 7°C. Des éclaircies perceront à la mer après 16h se dirigeant vers le centre en soirée avec une dernière giboulée locale mais un temps plus sec en général. La nuit suivante sera plus fraîche avec une gelée en haute Ardenne et peut-être un saupoudrage.