Malgré le huis-clos, les supporters du Standard manifesteront contre leur direction ce dimanche

Malgré le match à huis-clos, les groupes de supporters du Standard appellent à manifester ce dimanche en marge du match contre Gand pour, à nouveau, réclamer la tête de Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean.

Le torchon brûle entre les groupes de supporters du Standard et la direction liégeoise, ce dimanche, les trois principaux groupes, les Ultra, le PHK et le HS81, appellent à manifester pour réclamer les départs de Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean.

Suite aux incidents contre Charleroi, le match contre Gand se jouera à huis-clos et les supporters ne seront pas autorisés dans le stade, mais via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les aficionados rouge et blanc appelle les supporters à se rassembler au fond du parking C sur le coup de 16h45. Ils prendront ensuite la direction du stade tout proche vers 17h15. Le début du match est prévu pour 18h30.

Cela plusieurs semaines que les supporters les plus chauds du matricule 16 réclament le départ de leurs deux principaux dirigeants. Si jusqu’ici, ils avaient surtout fait part de leur mécontentement via des banderoles accrochées régulièrement aux grilles du stade, ils semblent avoir décidé de hausser le ton. “Alors que nous sommes au plus bas, nos pseudos dirigeants, Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi, continuent de se terrer dans un mutisme devenu marque de fabrique dans les bureaux de Sclessin, soulignent les membres des Ultra, du PHK et du Hell Side dans un communiqué. Après tant de promesses non tenues, il est grand temps de sonner la fin du bal.”

Si les images des supporters sur la pelouse de Sclessin en décembre dernier sont encore dans toutes les mémoires, les groupes de supporters appellent toutefois à ce que ce rassemblement se passe dans le calme et sans débordement. “C’est à exclure, insistent-ils. Par souci de crédibilité.”