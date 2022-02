Sander Gillé, 28e mondial en double, et Joran Vliegen, 35e mondial en double, ont été éliminés mercredi en quarts de finale du double au tournoi de tennis ATP 500 de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars.

La paire belge s’est inclinée en deux sets 6-4, 7-6 (7/3) face aux Croates Mate Pavic et Nikola Mektic, respectivement N.1 et N.2 mondial en double, et têtes de série N.1 aux Émirats arabes unis. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes.