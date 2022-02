Haute Senne: baisse globale des vols et des violences intrafamiliales

Il y a par contre une hausse des accidents de la route impliquant des blessés.

Hier soir se tenait le Conseil de zone de Police de la Haute Senne lors duquel Bernard Bastien, chef de corps de la zone, a présenté le bilan de la criminalité pour l’année 2021.

De manière générale, les résultats sont positifs et présentent une baisse de la criminalité de 13,27% ainsi qu’une baisse des phénomènes prioritaires du plan zonal de sécurité de 6,6%. Plusieurs phénomènes régressent tels que les vols dans les habitations qui présentent une diminution de 29% par rapport à l’année dernière. Les mois d’octobre et de décembre ayant été les plus touchés pour les 4 communes de la zone. Baisse également des vols avec violence: la zone de la Haute Senne observe une diminution des cas de 13,51% par rapport à 2020. Par ailleurs, les vols à main armée et les extorsions avec arme à feu ou arme blanche dans les commerces restent stables: 5 faits ont été recensés en 2019, 4 faits en 2020 et 5 faits en 2021.

Les dégradations, le vandalisme ainsi que les incendies volontaires sur les véhicules diminuent également. Déjà en baisse l’année dernière, ceux-ci baissent à nouveau de 2% en 2021. Enfin, une diminution de 17,4% des véhicules volés est enregistrée sur la zone de la Haute Senne. Comme l’année dernière, 61% des véhicules volés ont été retrouvés le jour même ou le lendemain du vol. Le phénomène des vols dans/sur véhicules connait lui par contre une hausse de 04,40% par rapport à l’année précédente avec un total de 166 faits en 2021 contre 159 faits en 2020.

La zone de police enregistre, par contre, une augmentation du nombre d’accidents avec blessés: 183 accidents avec blessés ont eu lieu en 2021 contre 125 en 2020. Ce qui représente une augmentation de 46,40% comme le montraient également les chiffres de 2015. La zone de police de la Haute Senne a pourtant, lors de son service roulage, effectué plus d’action de contrôle qu’en 2020 soit 1086 heures de contrôles vitesse (+46,96%), 1.504 heures de contrôles alcool (+43,92%), 1366 heures de contrôles poids lourds (+45,47%), 3126 heures de patrouille (– 33,39%).

Une légère augmentation des coups et blessures volontaires est également constatée. Celle-ci fait état de 6,30% de cas violence volontaire en plus que l’année précédente. On note toutefois une augmentation des coups et blessures volontaires, des vols dans véhicules et des accidents de roulage avec blessés.

Enfin, les déclarations de faits de violence intrafamiliale sont en diminution en 2021.

L’année 2021 fut une année particulière avec la pandémie du covid-19 toujours bien présente, une situation exceptionnelle qui a eu des conséquences sur différents phénomènes de criminalité mais également sur l’activité et les capacités des services de police. Néanmoins, la zone de Police de la Haute Senne a assuré, en dehors de ses interventions 1693 heures de patrouilles de sécurisation ce qui représente une augmentation de 55,46% par rapport à l’année 2020.