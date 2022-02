Tour des Emirats arabes unis: Tadej Pogacar remporte la 4e étape, l'étape reine, et prend la tête du classement général

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la 4e étape du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour), l'étape-reine, disputée sur 181km entre Al Fujairah et la longue montée de Jebel Jais mercredi.

Le Slovène fait coup double en s'emparant du maillot de leader du classement général À l'issue d'une dernière difficulté de près de 20 km à 5,7% de moyenne, à 1.491m d'altitude, Pogacar s'est montré le plus rapide au sprint pour devancer le Britannique Adam Yates (Ineos Grenadiers) et le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe).

Auteur de son 31e succès professionnel, le premier en 2022, Pogacar, 23 ans, prend la tête du classement général au détriment du Suisse Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), vainqueur du chrono mardi et qui a franchi la ligne à près de 5 minutes du Slovène. L'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) est deuxième au général à 2 secondes et Vlasov est troisième à 13 secondes.

Dès le départ, deux coureurs ont reçu un bon de sortie, le Danois Jakob Egholm (Trek - Segafredo) et l'Italien Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Les deux hommes ont compté plus de huit minutes d'avance et ont gardé deux minutes d'avance au moment d'entamer la dernière montée. Le duo a été repris à 17 bornes de l'arrivée.

La 5e étape verra le peloton relier Ras al Khaimah Corniche à Al Marjan Island sur 182km sur un parcours a priori favorable à nouveau aux sprinteurs. L'épreuve s'achève dimanche.