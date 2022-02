Plus de 12.000 incidents et effets indésirables notifiés à l’AFMPS en 2020

L’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a reçu plus de 12.000 notifications d’incidents et d’effets indésirables en 2020.

En 2020, l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a reçu 12.326 notifications d’incidents et d’effets indésirables, fait-elle savoir dans son rapport annuel publié ce mercredi, qui consacre, une fois n’est pas coutume, un chapitre lié au Covid sous forme d’interviews de collaborateurs.

L’AFMPS a également traité 552 demandes de nouveaux essais cliniques et clôturé 623 dossiers d’autorisation de mise sur le marché de médicaments. Quatre-vingt-un essais cliniques étaient liés au coronavirus.

Une nouvelle équipe a été désignée pour soutenir le comité scientifique pour l’évaluation des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments. L’évaluation en continu des vaccins anti-Covid a également apporté une nouvelle expérience, précise l’Agence. Celle-ci souligne aussi que plusieurs collaborateurs qui, normalement, traitent des dossiers de médicaments homéopathiques ou à base de plantes, ont soutenu d’autres services pendant la crise du coronavirus, par exemple en recherchant des stocks de médicaments essentiels.

L’AFMPS a encore analysé 572 produits sur le marché, effectué 1.369 inspections et mené 629 enquêtes sur des médicaments et dispositifs médicaux illégaux. L’unité spéciale d’enquête de l’Agence a aussi contrôlé 5.079 colis postaux et rédigé 748 dossiers d’assistance à la police et à la justice.

L’autorité sanitaire a souvent dû mettre ses missions de routine de côté pour gérer la crise du coronavirus en 2020. Outre les traditionnels chiffres, le rapport présente le témoignage de collaborateurs qui ont dû affronter la pandémie sur le terrain. "Des récits qui reflètent non seulement le stress énorme qu’ils ont dû gérer et l’ampleur de la tâche à accomplir, mais également le grand dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve", souligne l’Agence.