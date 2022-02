"Oh Liège je t’aime": Renaud Rutten parodie Angèle à la sauce liégeoise (vidéo)

"Oh Liège je t’aime". Renaud Rutten parodie le tube "Bruxelles je t’aime" d’Angèle et chante son amour pour la Citée ardente, tout en humour et en autodérision.

"Oufti que jt’aime", "T’es si tant belle". Après le cri d’amour d’Angèle pour Bruxelles, voici le chant du cœur de Renaud Rutten pour Liège.

"Quelques pékets, quelques bons camarades et les djins vont co fé l’fiesse hein." Un clip qui se veut tout en humour, n’hésitant pas à tourner en dérision la vie liégeoise.

Au fur et à mesure du clip, Renaud Rutten se balade à plusieurs endroits symboliques de la Citée ardente. On peut y apercevoir le Carré, la gare de Liège-Guillemins, la passerelle Saucy ou encore Li Torê (le taureau).

Quelques clins d’œil à Angèle sont présents dans la vidéo, comme le voyage en train ou certaines tournures de phrase reprises quasi à l’identique. L’humoriste de 58 ans invite même la chanteuse à venir découvrir sa ville. "Est-ce qu’elle est déjà venue une fois sur Liège? Elle sait ce que c’est un bon lacquemant, un boulet?"

À l’instar des gaufres, préférez-vous plutôt la version originale bruxelloise ou la parodie liégeoise?