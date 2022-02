Une manifestation anti-zoos le 13 mars à Liège

La place Saint-Lambert accueillera une manifestation pacifique ce dimanche 13 mars pour protester contre les conditions des animaux dans les zoos.

Le dimanche 13 mars, la place Saint-Lambert à Liège se transformera en zoo grandeur nature. L’asbl "Wolf Eyes", une association qui lutte pour le bien-être des animaux sauvages y effectuera une manifestation pacifique dès 13 heures.

La manifestation aura pour but de "montrer toute la problématique dans les zoos" et devrait pouvoir compter sur la présence d’invités comme Jean-Luc Couchard et Renaud Rutten qui "pourront prendre la parole sur le thème de la captivité des animaux sauvages" dès 14h sur la place Saint-Lambert.

Des cages sur la place

"On installera des galeries pour chien de deux mètres sur deux et on y mettra des figurants déguisés en animaux sauvages afin d’interpeller les passants à la cause animale", explique Jean-Michel Stasse, président-fondateur de "Wolf Eyes". "Nous serons aussi là pour expliquer notre combat aux personnes interloquées par ce happening".

Comme il le dénonce, notamment via des vidéos tournées dans des parcs animaliers bien connus en Wallonie comme Pairi Daiza, le Monde sauvage d’Aywaille ou le parc animalier de Bouillon. "Il y a de la maltraitance dans les zoos, de la négligence, des enclos à l’hygiène déplorable. Sur de nombreuses vidéos, des animaux sont en cas de stéréotypie, à savoir un comportement de mal-être. Chez Pairi Daiza et au Monde Sauvage d’Aywaille, ce sont souvent les ours et les félidés."





L’évènement se focalise sur le grand public qui sera présent à Liège, mais souhaite aussi agir sur l’échelon politique. L’asbl enverra neuf points de revendication à la ministre wallonne du bien-être animal, Céline Tellier pour tenter de pousser une réforme de la législation sur les zoos jugée "obsolète" par l’association et non-conforme sur certains points au bien-être animal.