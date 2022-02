Problème informatique aux hôpitaux du groupe CHC

Un problème informatique perturbe les hôpitaux du groupe CHC au MontLégia, à Waremme, à Hermalle et à Heusy (province de Liège) depuis mercredi matin.

Le problème est survenu dans la nuit de mardi à mercredi lors d’une mise à jour du système informatique qui gère les dossiers des patients, a indiqué Catherine Marissiaux, responsable communication du groupe hospitalier, confirmant une information de Sudinfo. "C’est une erreur humaine, il ne s’agit pas d’une cyberattaque," précise Catherine Marissiaux.

Les hôpitaux du MontLégia, Waremme, Heusy et Hermalle sont concernés à des degrés différents.

Plus de temps pour l’inscription

Le temps de se rendre compte de l’erreur, le système informatique du groupe hospitalier a été perturbé et il tourne désormais au ralenti. La principale conséquence concerne l’inscription des patients qui viennent pour des rendez-vous et qui prend plus de temps.

Des mesures de précautions ont également été prises. "Nous avons demandé au 112 de dévier prioritairement les patients qui arrivent en urgence vers d’autres hôpitaux pour éviter une surcharge," explique la responsable communication du groupe CHC.

Selon Catherine Marissiaux, le souci informatique devrait être totalement réglé mercredi en fin de journée.