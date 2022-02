Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 23 février

Plus de contrôles dans les maisons de repos, la facture énergétique va encore gonfler, mobilisation pour rendre possible la thérapie cellulaire plus accessible: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 23 février 2022.

1. Maisons de repos: «L’omerta n’a que trop duré»

Amnesty et la Ligue des droits humains réclament des visites inopinées et des contrôles indépendants dans les maisons de repos. Entre autres mesures.

2. Conséquences du conflit en Ukraine: la facture énergétique va encore gonfler

Il convient de relativiser les conséquences que peut avoir en Belgique la crise entre ces deux pays. Sauf peut-être sur les prix de l’énergie.

3. Un itinéraire bis pour rendre la thérapie cellulaire plus accessible

Trois organisations dont la Fondation contre le cancer se mobilisent pour rendre la thérapie cellulaire académique accessible aux patients atteints d’un cancer.

4. Une cuisine solidaire par des étudiants montois pour les sinistrés de Limbourg

Des élèves de l’Institut technique Saint-Luc (Mons) vont construire une cuisine pour le hall omnisport de Limbourg

5. Russe l’Ukraine? «Poutine sait qu’il va être populaire» (infographie)

L’Ukraine a fait partie intégrante de la Russie depuis des siècles. L’histoire ôte-t-elle pour autant la légitimité de l’Ukraine actuelle?

6. Les élèves de l’école de cirque de Marchin, sélectionnés pour représenter la Belgique

Après avoir dû reporter deux fois leur envol à cause du Covid, les jeunes de l’atelier création de l’école de cirque de Marchin représenteront la Belgique en Suisse du 24 au 30 mai, lors d’une rencontre internationale.

7. Zaï Zaï Zaï Zaï, Maigret, King, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 23 février

Un lionceau, un poireau, mais pas de pipe: il y a tout cela (ou pas, donc), et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

8. Messmer: «Je décomptais les jours avant de revenir sur scène»

Ce jeudi 24 février, c’est un fascinateur impatient qui présentera son nouveau spectacle "Hypersensoriel". Messmer est de retour en Belgique, et il commence par la Scène Intermills de Malmedy.

9. Voyage à Rome, la ville éternelle (photos)

Du Colisée à Cinecitta, de Saint-Pierre à Saint-Jean de Latran, la capitale italienne a tout pour séduire tous les publics.

10. Ces cinq joueurs qui peuvent rapporter gros au Sporting d’Anderlecht

Achetés pour 5,5 millions, cinq joueurs sous contrat au Sporting ont pris de la valeur et pourraient rapporter gros. Éclairage avec un connaisseur du marché actuel.

