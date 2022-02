"Koh-Lanta: Le totem maudit" réalise l’audience la plus faible pour un démarrage

La 28e saison de l’émission Koh-Lanta a débuté ce mardi soir sur TF1, avec déjà son lot de rebondissements, deux éliminés et des épreuves terribles. Devant moins de public qu’à son habitude.

Seulement deux mois après la finale avortée de la précédente saison, Koh-Lanta a lancé sa nouvelle saison avec des anonymes.

Pas de round d’observation: cette nouvelle saison a démarré fort, avec deux éliminés, de nouvelles règles comme les deux totems ou le bracelet noir, et surtout des épreuves physiques pour tester les 24 aventuriers.

Ce premier épisode a attiré 4,5 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 20,2% sur les 4 ans et plus. Il s’agit du plus faible score pour un démarrage de Koh-Lanta, rappellent de nombreux médias français ce matin.

TF1 reste malgré tout leader de la soirée, devant France 3 avec la série "Alexandra Ehle" emmenée par Julie Depardieu (4,4 millions, 19,9% PDA).

#Audiences#Leader & très puissant sur cible pour le lancement de #KohLanta, le totem maudit



📌4,5M tvsp



Et en moyenne sur l'ensemble de la soirée :

?42% PdA FRDA-50

?47% PdA 15-24

?48% PdA 15-34

?38% PdA 4-14

?40% PdA 25/49



??RDV mardi prochain pour la suite

??@MYTF1 pic.twitter.com/4rDUlbw5U7 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 23, 2022

À titre de comparaison, voici les chiffres des 5 derniers démarrages de Koh-Lanta:

La Légende: 5.6 millions de téléspectateurs (29,3%)

Les Armes secrètes: 5,7 millions (27,2%)

Les 4 Terres: 5.7 millions (31%)

L’île des héros: 4,6 millions (25,4%)

La Guerre des chefs: 5,6 millions (29,3%)