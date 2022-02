Les 4 prestations qui ont fait sensation dans The Voice Belgique ce mardi soir

L’avant-dernière soirée des K.O. dans The Voice Belgique a livré son verdict, avec 7 nouveaux talents qualifiés pour les directs. Voici les prestations qu’il ne fallait pas louper.

Jax Jones comme vous ne l’avez jamais entendu

Daniel Vincke est le doyen de la saison. Son expérience a clairement été son atout pour se démarquer, lorsqu’il a totalement revisité "You Don’t Know Me" à la guitare slide. Vous n’avez jamais entendu ce morceau de Jax Jones comme ça!

Il a logiquement remporté la mise face à ces deux adversaires du soir.

Parce que Michael Jackson

Christopher Mingiedi ce n’est pas qu’un sourire et une personnalité solaire. C’est aussi un groove terrible. Il n’y avait qu’à voir l’ambiance sur le plateau lors de sa reprise de "Man in The Mirror" de Michael Jackson.

Lui aussi s’est logiquement imposé, montrant qu’il est prêt à communiquer toute son énergie lors des émissions en direct.

Rappeuse et chanteuse

Comme pour montrer à tous qu’elle sait déjà faire tellement de choses, Anaë Bida s’est transformé en rappeuse lors de sa prestation. Elle a choisi de combiner Dua Lipa et DaBaby en reprenant le morceau "Levitating". Une vraie prouesse, tant on s’imagine essoufflé dès la deuxième phrase.

Elle rejoint les qualifiés de Black M pour les directs.

Un DJ tellement rock

Le morceau "Last night A DJ Saved My Life" avait déjà de quoi être surprenant. Réarrangé façon rock, il l’était encore plus. Raphaël Rufo a mis le feu sur le plateau de The Voice avec ses grandes envolées dans les aiguës.

