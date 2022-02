R1: Encore tout près pour les Cinaciens…

Alexandre Gielen et les Cinaciens ne sont pas passés loin hier contre Flénu. ÉdA – Frédéric de Laminne

Pas de deuxième victoire consécutive de Ciney en Régionale 1. Les Bleus se sont inclinés à domicile face à Flénu mardi soir.

Face aux leaders de l’autre série, les Cinaciens tardent à entrer dans le match et se voient rapidement menés 15-24 à la 10e. Les visités retrouvent le jeu qui leur avait permis de battre Andenne la semaine précédente et, s’ils parviennent à remporter le gain du second quart, ce n’est pas encore suffisant que pour prendre les commandes: 38-41 au repos.

Ciney 79 – Flénu 82 15-24, 23-17, 20-22, 21-19 CINEY: Weiler, A. Balthazar 6, Laroche 12 (2x3), Jaques 1, De Jaeghere 5 (1x3), Malliar 29, Gielen 6 (1x3), Henin, Absil 13 (3x3), M. Balthazar 4, Chapelle 3.

Toujours très en vue (29 points personnels), Malliar maintient Ciney dans la partie mais l’équipe locale ne parvient toutefois pas à revenir sur son adversaire qui garde un léger avantage à la demi heure (58-63). Le match reste indécis jusqu’au bout mais Ciney doit finalement s’avouer vaincu (79-82).