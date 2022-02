Manu Rousselle et 8 joueurs reconduits à Aische

La Jeunesse Aischoise a confirmé la prolongation de huit de ses actuels joueurs pour une saison supplémentaire dans le club hesbignon.

On apprend ainsi ce mardi soir les reconductions à Aische du gardien Vincent Rousseau, des défenseurs Sacha Iglicki, Wim Dury et Alexis Daout, des médians Audric Delooz, Clément Choisez et Lucien Gauchet, ainsi que de l’attaquant Levi Litonge. Huit prolongations qui s'ajoutent à celles, annoncées la semaine dernière, de 5 autres cadres du noyau hesbignon que sont Gaëtan Joannes, Laurent Dethier, Bryan Michels, Nicolas De Maeyer et Brandon Thirot.

Et, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est le coach Manu Rousselle lui-même qui a ensuite fait savoir qu'il serait toujours sur le banc aischois la saison prochaine.