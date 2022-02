Pesticides: les populations d’abeilles déclinent

Une étude commandée par le SPF Santé publique confirme le rapide déclin des abeilles en Belgique.

Les pesticides contribuent au déclin rapide des populations d’abeilles belges, confirme une note d’orientation de la plateforme pour la biodiversité belge, la Belgian Biodiversity Platform, publiée mardi. Ils contribuent en effet à la perte de populations de pollinisateurs en provoquant une mortalité directe ou en affaiblissant leur immunité, leur capacité à se nourrir ou à se reproduire.

Les effets des pesticides dépendent de la toxicité de leurs composants, mais aussi du niveau et de la durée de l’exposition. En outre, les pollinisateurs sont susceptibles d’être confrontés à des combinaisons de pesticides sur le terrain, ce qui peut entraîner une plus grande sensibilité, expliquent les experts dans leur travail collaboratif mené à l’initiative du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Les pesticides ont également des effets néfastes indirects sur les pollinisateurs.

Les herbicides contribuent, eux, à la disparition de pollinisateurs tels que les abeilles en éliminant les fleurs sauvages et autres mauvaises herbes, supprimant ainsi leurs sources de nectar ou de pollen, mais aussi des sites de nidification. " En Belgique, cet effet est accentué par le paysage fragmenté et la prédominance de pratiques agricoles de monoculture intensive", analysent les experts.

Alors que les pesticides sont encore utilisés en masse pour la production alimentaire, 80% des cultures et des fleurs sauvages utilisées dans l’UE dépendent pourtant dans une certaine mesure d’insectes pour la pollinisation, rappellent les experts.

La disparition des abeilles est en outre un phénomène coûteux. La contribution annuelle des insectes pollinisateurs à l’agriculture européenne est estimée à environ 15 milliards d’euros, les abeilles (y compris les abeilles domestiques, les bourdons et les abeilles solitaires) représentant la majeure partie des revenus.

Rien qu’en Belgique, 11% des cultures destinées à l’alimentation humaine peuvent être attribués aux pollinisateurs.

La détérioration des services de pollinisation qui va de pair avec le déclin des populations de pollinisateurs peut dès lors compromettre la capacité de l’agriculture à répondre aux demandes d’une population humaine en constante augmentation, met en garde la plateforme.