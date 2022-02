Serge Bairin n’a plus été aperçu depuis qu’il a quitté son domicile athois, lundi. Com.

La police fédérale a lancé un avis de recherche à propos de la disparition de Serge BAIRIN, un homme âgé de 66 ans, qui a quitté son lieu de résidence situé rue Maria Thomée, à Ath, lundi vers 9 h.

Celui-ci devait se rendre à un rendez-vous à proximité.

Il n’y est jamais arrivé et n’a plus donné signe de vie depuis. "Serge mesure +/-1m90 et est de corpulence mince. Il a les cheveux courts grisonnants ...