Ukraine: Washington "tente d’éviter que le conflit n’aille plus loin"

Les Etats-Unis condamnent la "dernière invasion" russe de l’Ukraine, mais veulent garder la voie diplomatique ouverte pour "éviter que le conflit n’aille plus loin", a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Lloyd Austin.

"La dernière invasion russe menace la paix, la sécurité et la prospérité de l’Ukraine et de la communauté transatlantique", a déclaré M. Austin en recevant le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba au Pentagone. "Nous continuerons à coopérer étroitement avec vous et nous resterons en phase avec nos alliés et nos partenaires pour essayer de trouver un moyen d’éviter que le conflit n’aille plus loin".

"Le soutien des Etats-Unis envers l’auto-défense, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine est indéfectible", a ajouté le chef du Pentagone, saluant la "réponse mesurée" de Kiev face à "l’agression, les provocations et les fausses accusations de la Russie".

M. Kuleba a pour sa part souligné avoir voulu rencontrer M. Austin car "ces jours-ci, diplomatie veut aussi dire défense". "Mon message est simple: une Ukraine forte est la meilleure dissuasion face à la Russie", a-t-il ajouté.

L’Ukraine, encerclée au nord, au sud et à l’est par 150.000 soldats russes, cherche notamment à renforcer sa défense anti-aérienne.

L’administration du président Joe Biden a paru hésiter à qualifier "d’invasion" l’entrée de forces russes dans les zones séparatistes de l’Est de l’Ukraine, soulignant d’abord que des soldats russes sont présents dans ces zones depuis huit ans.

Mais après une première réaction prudente quelques heures après le discours de Vladimir Poutine lundi, lors duquel il a déclaré l’indépendance des régions prorusses de Donetsk et Lougansk, Washington a changé de discours mardi.

"Nous pensons que c’est, oui, le début d’une invasion", a déclaré sur CNN un haut responsable de la Maison Blanche, Jonathan Finer. La veille, la présidence s’était gardée de franchir ce pas, parlant plutôt de "violation flagrante" des engagements internationaux de Moscou.