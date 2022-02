Cela sent très bon pour les vacances de Carnaval, Farid vous dit tout

La question du jour à Farid est celle de Robin de Nivelles (Brabant Wallon): "Bonjour Farid, ce sont déjà les congés de Carnaval la semaine prochaine! Tu penses qu’ils se dérouleront sous une météo favorable?" Farid donne son avis mais aussi son bulletin journalier.

Salut Robin, j’ai de bonnes nouvelles pour toi! En effet, l’anticyclone va doucement reprendre la main en cette fin de mois, ce qui coïncide avec les prévisions saisonnières annonçant un beau mois de mars. Encore un peu d’instabilité cette semaine notamment jeudi et vendredi mais le soleil fera son retour le week-end. Il fera froid avec des gelées mais en journée, on atteindra 8 à 10°C sous un vent faible! Pour la semaine prochaine, les hautes pressions devraient aux dernières nouvelles se maintenir avec des journées agréables et de saison. Un petit système frontal à surveiller mardi mais de manière générale, on attend une semaine agréable avec peu de précipitations mais toujours du froid matinal et 8 à 12°C en plaine selon le flux. De bonnes nouvelles pour nos petits bouts qui pourront prendre l’air.

Et sur le reste du pays?

Un anticyclone mobile va transiter par le pays et stabilisera complètement l’atmosphère! Encore quelques plaques de stratus parfois tenaces sur la frontière française mais qui devraient se dissiper (déjà du soleil ailleurs).

L’après-midi, toujours de très larges éclaircies et quelques nuages qui arriveront de la France sans conséquences. Attention une incertitude subsiste sur des nuages bas plus tenaces sur le sud de l’Ardenne et la Gaume. Malgré la masse d’air encore fraîche, le soleil fera son boulot avec 10 voire 11°C en plaine vers 15H et 7°C sur les sommets. Le tout sous un vent faible à modéré de secteur sud, les sensations seront agréables! Le soir, quelques gouttes de bruine pourront tomber çà et là depuis la frontière française, le Hainaut et les Flandres.