L’aventure The Voice (RTBF) s’est terminée hier soir pour quatre candidats du Brabant wallon: Alice Detry, Sabine François, Will et Corentin Simon. Ils repartent néanmoins la tête haute.

La lumière des projecteurs de The Voice s’est éteinte sur Alice Detry (Rixensart), Sabine François (Villers-la-Ville), Will (Lasne) et Corentin Simon (Perwez) hier soir, à ...